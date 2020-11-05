الهــلال السابـع عالمياً والأول آسيويـاً

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عقد مدرب الهلال رازفان لوشيسكو اجتماعا مرئيا بلاعبي الفريق الأول قبل بداية التدريبات شرح فيه التكتيك الفني الذي سيطبقه في مواجهة الاتفاق يوم الجمعة المقبلة، وواصل الفريق تدريباته حيث بدأ الجهاز الفني بتدريبات للاعبين بالجري حول الملعب وقسم المدير الفني رازفان لوشيسكو اللاعبين إلى مجموعتين أدت كل مجموعة تدريبات لياقية وفنية متنوعة، فيما أجرى الثنائي مدالله العليان وأمير كردي مران الجري حول الملعب بعد تأكد غيابهما عن مواجهة الاتفاق لعدم جاهزيتهما، من جانبه استدعى مدرب منتخب سورية مهاجم الهلال عمر خربين للانضمام إلى المنتخب السوري خلال أيام الفيفا والتي ستتوقف فيها المنافسات المحلية لمدة أسبوعين، ومن المنتظر انضمام البيروفي أندري كاريلو والمهاجم عمر خربين إلى منتخبات بلادهما بعد انتهاء مواجهة الاتفاق.

من جانب آخر ووفقا لموقع world club العالمي والمختص في تصنيف الأندية على مستوى العالم فقد احتل كبير آسيا المركز السابع عالميا والأول ضمن الأندية الآسيوية في التصنيف الأخير لأندية العالم برصيد 1679 نقطة، واعتلى الصدارة فريق ليفربول الإنجليزي بـ 14695 نقطة ويليه فريق فلامنغو البرازيلي بـ 13486 نقطة وفِي المركز الثالث فريق برشلونة الإسباني بـ 13105 نقاط، فيما جاء نادي النصر في المركز 11 برصيد 1546 نقطة، بينما حل نادي الأهلي في المركز 21 برصيد 1488 نقطة، وفِي المركز 42 جاء نادي الشباب برصيد 1423 نقطة.

Source almnatiq

