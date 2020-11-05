أمير الكويت يوجه رسالة تهديد ووعيد

︎ :

.



وجّه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رسالة وعيد لكل من يُحاول المساس بأمن بلاده، مؤكدًا أن الكويت ستقف بكل حزم في وجه هؤلاء.

جاء ذلك خلال زيارته لوزارة الداخلية، إذ أكد على أن توطيد دعائم الأمن والاستقرار هو الأساس الذي لا غنى عنه، والأمر الذي لا بد منه لاستمرار وفعالية حركة الحياة.

Advertisements

وأضاف: “إذا انعدم الأمن تتوقف عجلة التنمية وتتعطل جميع مقوماتها، وتعزيز دعائم الاستقرار وبث الطمأنينة في كافة ربوع البلاد، وتأمين أمن وسلامة المواطن وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة وحماية أرواحهم وممتلكاتهم تتصدر جميع أولوياتنا، وتحظى بمتابعتنا واهتمامنا الدائمين”.

وأردف:” سنقف بكل حزم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، ونسيجه الاجتماعي ولن نقبل بأي تقصير أو إهمال”، داعيًا إلى تطبيق القانون على الجميع وتكريس الانضباط المطلوب لتعزيز هيبة الأمن والعدالة والمحافظة على أن يكون رجل الأمن دائما القدوة الصالحة.

Source almnatiq

