“المرور”: بدء⁩ رصد مخالفات عدم الالتزام بالمسارات على طرق الرياض وجدة والدمام في هذا الموعد

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نوهت الإدارة العامة للمرور، بموعد بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في الرياض وجدة والدمام.
وأكدت الإدارة أن الرصد سيبدأ بعد 7 أيام في المدن المذكورة، حيث ستُستخدم في عملية الرصد أجهزة تقنية ذكية طورتها الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم” من أجل رصد المركبات المخالفة وتصويرها.
وأشارت إلى أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مؤكدة أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق.
Source akhbaar24.argaam
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