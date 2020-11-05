تتيح التنقل الوظيفي للعامل.. “الموارد البشرية” تطلق مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية”

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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني، مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية”، إحدى مبادرات التحول الوطني.

وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.

وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد، الانتقال إلى عمل آخر في حال انتهاء عقده دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، كما تحدد آليات الانتقال خلال مدة سريان العقد.

وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وتمكنه من الخروج نهائيًا عبر خدمة الخروج النهائي، بعد انتهاء العقد وإشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون الحاجة لموافقته، كما تتيح المبادرة مغادرة العامل مع تحمل ما يترتب من تبعات فسخ العقد.

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ويستفيد من خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

وتستهدف المبادرة دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، وتدخل حيز التنفيذ منذ 14 مارس 2021، وستتاح الخدمات عبر منصة أبشر، ومنصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة، أن المبادرة تأتي لرفع وتحسين كفاءة العمل واستكمالا للجهود السابقة في المجال نفسه، بإطلاق برامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالي وبرنامج “ودي”، وغيرها من البرامج.

وأضافت أن المبادرة تسهم في تقليص الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، الأمر الذي ينعكس على زيادة فرص توطين المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

Source akhbaar24.argaam

