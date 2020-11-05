الإطاحة بمواطن ارتكب عددًا من جرائم السلب في مواقع متفرقة بالرياض

أطاحت شرطة منطقة الرياض، بشخص تورّط بارتكاب عددٍ من جرائم السلب في مواقع متفرقة بمدينة الرياض.

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنَّ المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن، في العقد الثالث من العمر، ثبت تورُّطه بارتكاب عددٍ من جرائم السلب، تمثلت باستدراج العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية والاعتداء على المارة، والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموالٍ قدرت بحوالي ( 30000 ) ريال، إضافة إلى مقتنياتهم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، أقرّ بارتكاب عدد من الحوادث بذات النمط والسلوك الإجرامي في مواقع متفرقة بمدينة الرياض.

وأشار إلى أنّه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.