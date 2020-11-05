أخبار السعودية اليوم..تعميمًا هامًا من «التعليم» بشأن الامتحانات.. و«الموارد البشرية» تعلن عن نظام جديد لعقود العمل بالمملكة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبارالسعودية،اليوم الأربعاء، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من احتمالية هطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، فيما شهدت مكة المكرمة هطول أمطار غزيرة في أنحاء متفرقة، وإلى التفاصيل:

بالصور.. أمطار الخير والبركة تحفُّ أرجاء المسجد الحرام

‏تعرّضت مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، إلى هطول أمطار غزيرة في أنحاء متفرقة منها، وجاءت أمطار الخير والبركة لتَحفُ أرجاء المسجد الحرام في مشهد رائع تم رصده بالصور، وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبهت إلى استمرار هطول أمطار تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة في منطقة مكة المكرمة وتحديدًا في «إضم، الجوف، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، ميسان».

مصادر تكشف لـ«عاجل» تعميمًا هامًا من التعليم بشأن الامتحانات

كشفت مصادر لعاجل، عن أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن موجة كورونا الثانية، يتعلق بالإجراءات الاحترازية لمنع حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، وأكدت وزارة التعليم في التعميم الصادر عنها، أنه الوزارة ضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية الضرورية؛ مثل (التباعد الجسدي، ولبس الكمامة، وتغطية الفم والأنف، وعدم لمس الوجه)، وذلك سواء الامتحانات أو الدروس العملية أو المراجعات الشخصية، ومنع اَي ممارسات كخلع الكمامات أثناء الجلوس للامتحان مما يمثله هذا التصرف من تهديد محتمل لتفشي فيروس كورونا.

مصادر «عاجل»: قرار يلغي تطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية باسم المدارس المستقلة

علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الأربعاء، بصدور قرار رسمي بإلغاء مبادرة تطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية باسم المدارس المستقلة، الصادر بقرار من مجلس الوزراء بعام 1439هــ، وذكرت مصادر «عاجل»، أن التوجيهات الصادرة، أكدت إلغاء القرار رقم 441، الذي ينص على استقلالية المدارس، على أن تتولى اللجنة الإشرافية لقطاع التعليم تنفيذ تلك المبادرة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قواعد عمل لجان القطاعات المستهدفة بالتخصيص.

حساب المواطن يعلن موعد إيداع الدفعة الـ36 لمستفيدي البرنامج

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، موعد إيداع الدفعة الـ36 لمستحقي الدعم، وأشار البرنامج، عبر حسابه بموقع تويتر، إلى أنه سيتم إيداع الدفعة الجديدة في حسابات المستفيدين بعد 6 أيام.

رسميًا.. نظام جديد لعقود العمل بالسعودية يسمح بحرية التنقل والخروج والعودة

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل؛ حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل من عام 2021 م.

نظام عقود العمل الجديد.. وزير الموارد البشرية يعلّق على المبادرة

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أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، أن مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية، تعمل على تطوير بيئة سوق العمل ورفع تنافسيته، وقال الوزير الراجحي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أطلقنا مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني والتي نسعى من خلالها إلى تطوير وتحسين بيئة سوق العمل، ورفع تنافسيته لتمكين الموارد البشرية وفق رؤية المملكة 2030».

«المرور» يعلن موعد تطبيق رصد «مخالفات المسار» بالرياض والدمام وجدة

أعلن المرور السعودي، اليوم الأربعاء، أنه سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة «عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق»؛ وذلك بعد 7 أيام في (الرياض - الدمام - جدة)، وأوضح «المرور السعودي»، عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن ذلك يأتي سعيًا إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية.

«المركز الوطني لاستطلاع الرأي»: 77% رضا المواطنين العام عن خدمات وزارة الإسكان

كشفت دراسة صادرة عن المركز الوطني لاستطلاع الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، حول خدمات ومنتجات وزارة الإسكان للربع الثالث للعام الجاري 2020، عن ارتفاع مستوى الرضا العام بين المواطنين المستفيدين من الحلول والخدمات التي تقدمها الوزارة بنسبة تجاوزت 77% مقارنة بالعام الماضي 2019، وأوضح استطلاع الرأي الذي نشره المركز أن 60% من المشاركين في الاستطلاع يوصون غيرهم بالاستفادة من خدمات وحلول الوزارة السكنية والتمويلية التي يتم تقديمها عبر موقع وتطبيق "سكني" بشكل سهل وميسر بالإضافة إلى مركز سكني الشامل بالرياض ومركز الاتصال الموحد لخدمات المستفيدين 199090.

البنوك السعودية تنبه المواطنين بضرورة «مراقبة المصروفات»

نبّهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بالبنوك السعودية إلى ضرورة الاهتمام بمراقبة المصروفات للمساهمة في تعزيز الادخار، وقالت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنه يمكن الاستعانة بتطبيقات الإدارة المالية المعروفة لمراقبة المصروفات؛ لأنها تساعد على تنظيم الوضع المالي؛ أن معرفة وجهة صلاف الأموال، تعد أولى خطوات طريق الادخار، مشيرة إلى إمكانية الاستعانة بتطبيقات الإدارة المالية؛ لمراقبة المصروفات.

«الصحة» تُحدد بالأرقام المناطق الأكثر تعافيًا من كورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تعافي 441 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وتصدرت حائل عدد حالات التعافي بتسجيل 81 حالة جديدة، وتلتها خميس مشيط بتسجيل 72 حالة، وجاءت الرياض في صدارة المناطق الأكثر تعافياً بالمملكة بنحو 44 حالة تعافٍ، وبعدها الدمام بـ18، وسجلت المدينة المنورة وبللسمر 13 حالة بكل منهما.

الأرصاد عن طقس الخميس: أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة في 8 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس غدٍ الخميس، اعتقادها هطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل خاصةً الجنوبية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

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