السعودية اليوم / الصحف السعودية



الرياض 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

- المملكة تعلن تأسيس مركز لحماية التراث المغمور تحت مياه البحر الأحمر والخليج العربي.

- الصحة : 426 إصابة بكورونا و441 حالة تعاف.

- أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة يؤدون مناسك العمرة.

- وزير التجارة: المملكة تسعى لمستقبل أفضل للاقتصاد العالمي.

- الحقيل: خدمة تأهيل المنشآت تهدف للارتقاء وتحسين جودة الحياة.

- «أسبار» يناقش التحديات العالمية وآليات استشراف المستقبل.

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- «البيئة»: المملكة حققت تقدماً كبيراً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

- القضاء والكونغرس.. سيناريوهان لحسم سباق الرئاسة الأمريكية

- بايدن: سنفوز بأكبر عدد من الأصوات في تاريخ أميركا.

- محتجون يحرقون أعلاماً في بورتلاند.

- السعودي محسن خلف يدخل موسوعة غينيس كأكبر لاعب كرة سلة في العالم.

- الحوثيون يستهدفون الأطفال بـ”الإهمال” والقصف.

- الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية في محافظة الجوف.

- السودان يعلن فشل مفاوضات سد النهضة وإعادة الملف للاتحاد الأفريقي.

// يتبع //

06:23ت م

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الرياض 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :- المملكة تعلن تأسيس مركز لحماية التراث المغمور تحت مياه البحر الأحمر والخليج العربي.- الصحة : 426 إصابة بكورونا و441 حالة تعاف.- أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة يؤدون مناسك العمرة.- وزير التجارة: المملكة تسعى لمستقبل أفضل للاقتصاد العالمي.- الحقيل: خدمة تأهيل المنشآت تهدف للارتقاء وتحسين جودة الحياة.- «أسبار» يناقش التحديات العالمية وآليات استشراف المستقبل. السعودية تترقب الإعلان عن استضافة حدث رياضي عالمي.- «البيئة»: المملكة حققت تقدماً كبيراً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.- القضاء والكونغرس.. سيناريوهان لحسم سباق الرئاسة الأمريكية- بايدن: سنفوز بأكبر عدد من الأصوات في تاريخ أميركا.- محتجون يحرقون أعلاماً في بورتلاند.- السعودي محسن خلف يدخل موسوعة غينيس كأكبر لاعب كرة سلة في العالم.- الحوثيون يستهدفون الأطفال بـ”الإهمال” والقصف.- الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية في محافظة الجوف.- السودان يعلن فشل مفاوضات سد النهضة وإعادة الملف للاتحاد الأفريقي.// يتبع //06:23ت م0003

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.