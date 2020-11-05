السعودية اليوم / مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم

عام / مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الخميس 1442/3/19 هـ الموافق 2020/11/05 م واس

الأربعاء 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 4 نوفمبر 2020 م

05:41ت م

0275



www.spa.gov.sa/2153765 الأربعاء 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 4 نوفمبر 2020 م05:41ت م0275

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.