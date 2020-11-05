، في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف ،

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أعلن الجيش اليمني اليوم سيطرته على مواقع جديدة وصفها بالمهمة في شمال معسكر الخنجر الإستراتيجي شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.
وتفصيلاً قال قائد المحور الشمالي، قائد اللواء الأول، حرس الحدود في الجيش اليمني، العميد هيكل حنتف، إن وحدات من الجيش تمكنت من تحرير وتأمين مواقع خليف الأوعال، وشعب الدشيوان، وشعب الدقيقة، ذات الأهمية الإستراتيجية شمالي معسكر الخنجر، بعد معارك شرسة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأسفرت المعارك، وفقًا للقائد العسكري، عن مصرع العشرات من المسلحين الحوثيين إعطاب وتدمير عربات وآليات ومعدات قتالية تابعة لهم.
في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوفوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-05
أعلن الجيش اليمني اليوم سيطرته على مواقع جديدة وصفها بالمهمة في شمال معسكر الخنجر الإستراتيجي شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.
وتفصيلاً قال قائد المحور الشمالي، قائد اللواء الأول، حرس الحدود في الجيش اليمني، العميد هيكل حنتف، إن وحدات من الجيش تمكنت من تحرير وتأمين مواقع خليف الأوعال، وشعب الدشيوان، وشعب الدقيقة، ذات الأهمية الإستراتيجية شمالي معسكر الخنجر، بعد معارك شرسة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأسفرت المعارك، وفقًا للقائد العسكري، عن مصرع العشرات من المسلحين الحوثيين إعطاب وتدمير عربات وآليات ومعدات قتالية تابعة لهم.
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
01:35 AM
أسفرت عن مصرع العشرات من مسلحي الميليشيا الانقلابية وتدمير عربات ومعدات قتالية
أعلن الجيش اليمني اليوم سيطرته على مواقع جديدة وصفها بالمهمة في شمال معسكر الخنجر الإستراتيجي شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.
وتفصيلاً قال قائد المحور الشمالي، قائد اللواء الأول، حرس الحدود في الجيش اليمني، العميد هيكل حنتف، إن وحدات من الجيش تمكنت من تحرير وتأمين مواقع خليف الأوعال، وشعب الدشيوان، وشعب الدقيقة، ذات الأهمية الإستراتيجية شمالي معسكر الخنجر، بعد معارك شرسة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأسفرت المعارك، وفقًا للقائد العسكري، عن مصرع العشرات من المسلحين الحوثيين إعطاب وتدمير عربات وآليات ومعدات قتالية تابعة لهم.
، في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف ،
المصدر : الخليج 365
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