، "بايدن": فزنا بـ78 % في بنسلفانيا.. وسنحصد أكبر عدد من الأصوات بتاريخ الانتخابات الأمريكية ،

محمد بن مسعود - الدمام - حملته أكدت أنه سيحصل على أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابي: "سنحسمها الليلة"

قال المرشح الديمقراطي في سباق الرئاسة الأمريكية جون بايدن في تغريدة نشرها على تويتر: "فزنا بـ 78 % من أصوات البريد في بنسلفانيا"، مؤكدًا أنه "لن يهدأ له بال حتى يتم احتساب كل صوت في الانتخابات"، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، قال جون بايدن: "مع انتهاء فرز الأصوات سنكون من المنتصرين"، مؤكدًا أنه "بعد ليلة طويلة من فرز الأصوات سنصل للعدد الكافي للفوز".

وأعلن المرشح الديمقراطي أنه ربح عددًا كافيًا من الأصوات في الولايات للفوز بالرئاسة، وفقًا لـ"سبوينك".

وقال بايدن في خطابه: "من الواضح أننا ربحنا عددًا كافيًا من الولايات للفوز بالرئاسة"، مضيفًا بأنه "سيفوز بأكبر عدد من الأصوات في تاريخ الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "الرئاسة ليست مؤسسة حزبية، وتمثل الجميع دون تفرقة، ولن نعامل خصومنا كأعداء". مضيفًا: "أنا مرشح ديمقراطي، لكني سأحكم كأمريكي، وسأعمل لصالح الذين صوتوا لي، ولصالح الذين لم يفعلوا".

وحول سياساته حال فوزه بالرئاسة، قال بايدن "سنتوقف عن معاملة خصومنا كأعداء، بعد الانتخابات سنتجاوز تصريحات الحملات الانتخابية".

جاء ذلك بعدما أعلن بايدن أمس الأربعاء أن حملته ستبذل أقصى جهدها لحماية الانتخابات، واحتساب كل صوت، وأكد أنه لا يحق لخصمه الجمهوري دونالد ترامب حسم نتيجة الانتخابات، فيما أعلنت حملته الانتخابية أنه على طريق الفوز بالانتخابات.

وقالت جين أومالي ديلون، مديرة حملة بايدن الانتخابية: "سنحسم الرئاسة لصالحنا اليوم مع توقع الحملة فوزه في ولايات ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا الحاسمة".

وأضافت: "المرشح الديمقراطي سيحصل على أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابي اليوم"، مؤكدة: "الليلة يمكننا حسم الرئاسة بغض النظر عن نتيجة بنسلفانيا".

إلى ذلك، أبلغت الصحفيين بأنها تعتقد أن بايدن فاز بالفعل في ويسكونسن، ومن المتوقع فوزه أيضًا في نيفادا.

وحول إعلان ترامب أنه سيذهب إلى المحكمة العليا لحماية الفوز الذي قال إنه حققه في الانتخابات، قالت: "يحق لترامب أن يذهب للمحكمة العليان وسيخسر".

وتستمر عمليات الفرز في 7 ولايات، ويتقدم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في 5 منها.

والولايات السبع هي (بنسلفانيا وميشيغن وويسكونسن وكارولاينا الشمالية وجورجيا ونيفادا وألاسكا)، ويتنافس ترامب وبايدن بأرقام متقاربة في كل من (ميشيغن وويسكونسن ونيفادا).

وأفاد مركز إديسون بأن ترامب حصل على 48.8 % في ويسكونسن مقابل 49.5 % لبايدن مع فرز 97 % من الأصوات في الولاية. وأضاف بأن ترامب حصل على 49.1 % مقابل 49.2 لبايدن بعد إحصاء 89 % من أصوات ميشيغن.

يُشار إلى أن ولايات ويسكونسن وميشيغن وبنسلفانيا يتوقع أن تكون حاسمة في تحديد من سيفوز في الانتخابات.