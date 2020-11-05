شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يتوقع تراجع الحالة الممطرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، تراجع الحالة الممطرة. توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، تراجع الحالة الممطرة. وقال الحصيني: " متوقع تراجع الحالة الممطرة وهي أول حالات الوسم لهذا العام 1442هـ " . وتابع: " ومن السبت، متوقع أن تبدأ الحالة الممطرة الثانية لوسم 1442هـ، ومتوقع أن تكون الحالة الثانية أفضل من الأولى مع فرصة سيول وحبات برد مع رياح مثيرة للأتربة " .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يتوقع تراجع الحالة الممطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.