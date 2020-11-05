حملة رقابية على مطاعم ومقاهي الحدود الشمالية

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الرياض - علي القحطاني - الحدود الشمالية (صدى): نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية، حملة رقابية على 25 منشأة. نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية، حملة رقابية على 25 منشأة. واستهدفت الحملة المطاعم والمقاهي، للتحقق من التزام المنشآت التجارية بتطبيق أنظمة حماية المستهلك والإجراءات الاحترازية والوقائية. وحررت الفرق الميدانية في وزارة التجارة 5 مخالفات منها السماح للعملاء بالدخول بدون كمام، وعدم توفير المعقمات والمطهرات في الأماكن المخصصة.

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