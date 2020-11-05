شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..برجر من " الذهب " بـ 500 ريال في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

استعرض مواطن، تناوله لبرجر من الذهب عيار 24، لأول مرة في أحد مطاعم جازان.

وأوضح المواطن أن سعر البرجر 500 ريال، مشيرًا إلى أن سبب دفعه هذا المبلغ لتناول البرجر هو الفضول، كونه أول مطعم في جازان يقدم هذا النوع.

وتباينت ردود أفعال المواطنين ما بين مستاء من ارتفاع السعر، وساخر من الفكرة ذاتها.