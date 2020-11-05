إطلاق خدمة تأهيل المنشآت لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة.. وهذه آلية التسجيل

أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، خدمة تأهيل المنشآت لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسينًا لجودة الحياة في المملكة.

وقالت الوزارة، إنها تسعى للارتقاء بمستوى الخدمة بمحطات الوقود ومراكز الخدمة وتحسين مستوى جودة الحياة وتشجيع الاستمثار في ذلك القطاع؛ لذلك تم إطلاق نظام تأهيل المنشآت لإدارة وتشغيل محطات الوقود ومراكز الخدمة، وهو ما يتيح للمنشآت تقديم الطلبات المطلوبة بهذا الشأن واستكمال الإجراءات دون حاجة لمراجعة الوزارة.

وأضافت الوزارة، إن المنشآت ستقوم بتسجيل حساب النظام برقم السجل التجاري لكل منشأة ورقم هوية أحد الملاك وتنسيقًا مع وزارة التجارة سيتم التحقق من البيانات وتمكين المنشأة من التسجيل، مشيرة إلى أن معايير التأهيل تشمل: الأمن والسلامة والتشغيل النظاقة والصيانة والحفاظ على البيئة ، ويتم التسجيل بالدخول على منصة «بلدي»، واختيار أيقونة «خدمات بلدي»، وتأهيل المنشآت وإصدار شهادة تسجيل والدخول عبر بوابة النقاذ الموحد وإرفاق الملفات، ثم تأكيد الموافقة على النموذج.