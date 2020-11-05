السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوجا 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

سجلت نيجيريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 137 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة النيجيرية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 63 ألفا و 173 إصابة ، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألف و 151 حالة.

// انتهى //

05:15ت م

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أبوجا 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسسجلت نيجيريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و أربع وفيات .وأوضحت الصحة النيجيرية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 63 ألفا و 173 إصابة ، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألف و 151 حالة.// انتهى //05:15ت م0274

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