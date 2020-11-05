السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 125 إصابة جديدة بكوفيد-19



سيول 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 4 نوفمبر 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 125 حالة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27,050 شخصا.

وأوضحت الصحة الكورية أن من بين الإصابات الجديدة 108 محلية و17 حالة قادمة من الخارج.

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