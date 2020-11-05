

أملج 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

نفذت بلدية محافظة أملج 398 جولة رقابية للإصحاح البيئي خلال شهر أكتوبر الماضي ، شملت الشوارع والميادين والأحياء وآليات ومعدات مختلفة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس عودة خلف العنزي ، أن البلدية طهرت 14788 موقعاً ومعدات وحاويات باستخدام 17508لترات من المطهرات والمبيدات، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

وأكد العنزي أن البلدية مستمرة في تكثيف جهودها في الأماكن التي تشهد ازدحاماً من خلال الرش والتعقيم المستمر.

// انتهى //

04:18ت م

0272



أملج 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسنفذت بلدية محافظة أملج 398 جولة رقابية للإصحاح البيئي خلال شهر أكتوبر الماضي ، شملت الشوارع والميادين والأحياء وآليات ومعدات مختلفة.وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس عودة خلف العنزي ، أن البلدية طهرت 14788 موقعاً ومعدات وحاويات باستخدام 17508لترات من المطهرات والمبيدات، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأكد العنزي أن البلدية مستمرة في تكثيف جهودها في الأماكن التي تشهد ازدحاماً من خلال الرش والتعقيم المستمر.// انتهى //04:18ت م0272

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية أملج تنفذ 398 جولة إصحاح بيئي خلال أكتوبر الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.