السعودية اليوم / السنغال تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا



دكار 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 4 نوفمبر 2020 م واس

سجلت السنغال 10 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة السنغالية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ 15الفا و 650 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 326 حالة وفاة.

// انتهى //

03:08ت م

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دكار 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 4 نوفمبر 2020 م واسسجلت السنغال 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة السنغالية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ 15الفا و 650 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 326 حالة وفاة.// انتهى //03:08ت م0266

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