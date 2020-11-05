السعودية اليوم / إيقاف 10 مهاجرين غير شرعيين بشمال تونس



تونس 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 4 نوفمبر 2020 م واس

أوقفت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي 10 مهاجرين غير شرعيين، بشواطئ مدينة رفراف بمحافظة بنزرت شمال تونس.

وأوضح مصدر أمني مسؤول بالجهة في تصريح اليوم، أن المهاجرين كانوا وسط البحر على متن قارب متوسط الحجم، ويستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الايطالية.

ولفت النظر إلى أن المصالح الأمنية المختصة تولت القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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