

واغادوغو 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 4 نوفمبر 2020 م واس

قُتل 8 أشخاص، اليوم، في هجوم مسلح على منجم للذهب في مدينة اربيندا بمنطقة سوم شمالي بوركينا فاسو.

وأكد مسؤول محلي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الهجوم أوقع 8 قتلى وإصابة آخرين ، إلى جانب استحواذ المهاجمين على ممتلكات وحيوانات السكان المحليين.

وتستهدف الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل الأفريقي كثيرًا شمال وشرق بوركينافاسو المتاخمتين لمالي والنيجر .

// انتهى //

02:52ت م

0263





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح ببوركينافاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.