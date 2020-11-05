السعودية اليوم / انطلاق حملة "الصلاة نور" بمحافظة حقل



حقل 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

دشن محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي اليوم الحملة التوعوية التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحت عنوان "الصلاة نور" ، بحضور رئيس هيئة المحافظة صلاح بن ربيع العطوي.

وتأتي الحملة استكمالًا للمناشط المنفذة في المحافظة والمراكز التابعة لها، المتمثلة في برامج توعوية وميدانية تنشد الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وشرائحه، لتؤكد على أهمية الصلاة وفضائلها ووجوب المحافظة عليها، كما تهدف إلى تعزيز فضل هذه الشعيرة ، وحث أفراد المجتمع على إقامة هذا الركن الجليل من خلال نشر البرامج التوعوية في وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات العرض الإلكترونية في المجمعات التجارية والأماكن العامة.

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02:23ت م

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