السعودية اليوم / تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ناميبيا



ويندهوك 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

سجلت ناميبيا 18 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الناميبية اليوم أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1593 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 133 أشخاص.

// انتهى //

02:22ت م

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ويندهوك 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسسجلت ناميبيا 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الناميبية اليوم أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1593 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 133 أشخاص.// انتهى //02:22ت م0258

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