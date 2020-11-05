شكرا لقرائتكم خبر عن معتمرو الخارج يؤدون المناسك في أجواء آمنة وصحية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل المسجد الحرام أمس، أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة ضمن المرحلة الثالثة من مراحل عودة العمرة وأداء الصلوات في المسجد الحرام التي تصل إلى 20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ في اليوم الواحد، وسط تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

رفع الكفاءة

ورفعت وزارة الحج والعمرة جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء المعمورة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة الإنسان، وجندت جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، وهيأت الفرص لجميع المشغلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع لمتابعة رحلة ضيوف الرحمن في أجواء آمنة وصحية، مع رفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100 %.

تطهير وتعقيم

وجندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمكاناتها لعمليات التطهير والتعقيم بالمسجد الحرام من خلال قرابة «4000» عامل وعاملة، مجهزين بأكثر من «470» آلة لتنظيف وتطهير المسجد الحرام، والإشراف والمتابعة لخطة مشروع خدمات ونظافة المسجد الحرام، المتضمنة تكثيف عمليات غسل جميع المواقع والساحات، والتطهير المستمر للمداخل الرئيسة والمشايات والممرات والمصليات داخل المسجد الحرام وساحاته ورش المطهرات على مناهل التصريف والمجمعات.

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تباعد اجتماعي

وجهزت الرئاسة «33» فرقة تعمل على تعقيم جميع جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه بأكثر من 2500 لتر من المعقمات التي تم اختيارها بعناية فائقة وتوزيع أكثر من 300 جهاز آلي بخاصية الاستشعار لتعقيم الأيدي حديثة وعالية الجودة مستخدمين أكثر من 1000 لتر يومياً، ووفرت «600» عربة كهربائية و«5000» عربة يدوية، لتسهيل عملية تنقل المصلين والمعتمرين من خلال سبعة مواقع ونقاط لتوزيع وانطلاق العربات، أربعة منها داخل المسجد الحرام، وثلاثة مواقع خارجه، مع وضع ملصقات في مواقع التوزيع تؤكد على تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم، عند طلب الخدمة، وملصقات على العربات تؤكد خضوع العربات للتعقيم قبل الاستخدام وبعده.

مراكز إسعافية

وقدمت 4 مراكز إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خدمات للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام تزامنا مع بدء عودة العمرة للمرحلة الثالثة حيث رفعت الجاهزية في هذه المراكز الأربعة في داخل الحرم المكي ويعمل بها 46 كادراً صحياً على مدار الساعة ومجهزين بأحدث المعدات الإسعافية وبسيارات قولف صغيرة لنقل المرضى والمصابين والحالات الحرجة إلى المراكز الإسعافية.