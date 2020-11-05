شكرا لقرائتكم خبر عن 104 إدانات في «وفيات الأخطاء الطبية» بالرياض وجدة والان نبدء بالتفاصيل

باشرت الهيئة الصحية الشرعية في الرياض «138» قضية في وفيات الأخطاء الطبية، واتخذت «56» قراراً بالإدانة بنسبة تشكل 41 %، فيما قضت بعدم الإدانة في «82» قضية وبنسبة 59 %. وفي جدة باشرت الهيئة «93» قضية، واتخذت «48» قراراً بالإدانة بنسبة 52 %، فيما قضت بعدم الإدانة في «45» قضية بنسبة 48 %.

تأهيل ورقابة

وأكد قانونيون لـ ”الخليج 365” أن الأخطاء الطبية أصبحت هاجساً يؤرق جميع مرتادي العيادات الطبية والمستشفيات، مشيرين الى أنها تنتج بسبب قصور في النظام أو في الممارسين الطبيين، مشددين على أهمية دور وزارة الصحة في رفع تأهيل المنتسبين للعمل الطبي وفرض الرقابة اللازمة لممارسة عملهم وفق أعلى المهارات والكفاءة في كل التخصصات.

توقف منفعة

وقال المحامي أحمد المالكي، إن الهيئات الصحية الشرعية ـ وفق نظام مزاولة المهن الصحية ـ تختص بالنظر في الأخطاء الطبية الصحية التي تتعلق بالعمل الطبي وما ينتج عنها من مطالبات في الحق الخاص كـ«الدية»، و«التعويض»، و«أرش» الإصابات، وكذلك النظر في الأخطاء التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو توقف منفعة، أو بعضها؛ حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.

إجراءات طويلة

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وأضاف إن الخطأ الطبي ينتج إما عن قصور في النظام أو قصور في الممارسين الطبيين، وهنا يأتي دور وزارة الصحة في رفع تأهيل المنتسبين للعمل الطبي وفرض الرقابة اللازمة لممارسة عملهم وفق أعلى المهارات والكفاءة في كل التخصصات، مشيرا إلى أن نصوص نظام مزاولة المهن الطبية تتضمن إجراءات طويلة بشأن أي شكوى طبية، وهو ما يدعونا للمطالبة بتعديل النظام واختصار كثير من إجراءات التقاضي الحالية التي قد تعيق المريض أو ذويه من متابعة مطالبته، كما أنها من جهة أخرى قد تسبب إعاقة الممارس الصحي في مزاولة عمله نتيجة ادعاء خاطئ أو انتظار إجراءات طويلة للبت في قضيته.

الارتقاء بالخدمات

وقال المحامي والمستشار القانوني عبيد السهيمي إن وزارة الصحة تعمل جاهدة على الحد من الأخطاء الطبية بشتى السبل مثل إعداد الأطباء والممارسين الصحيين الإعداد الجيد، والعمل على توفير الإمكانات التجهيزية لكافة المرافق الصحية باشتراطات الجودة بما يضمن الارتقاء بالخدمات وتطويرها، مشددا على ضرورة محاسبة الطبيب المهمل وعدم الاكتفاء بأن التأمين يشمل الأخطاء الطبية، ودائما عدم توافر ركن القصد الجنائي يخرج الطبيب من الإدانة الجنائية.

عقوبات تأديبية

وأكدت المحامية شهد الحقيل أن الدولة اهتمت منذُ عقود بحقوق الإنسان، ومن أهمها الصحة من جوانب عدة منها الجانب القانوني، وبينت النهج لحق الممارس الصحي والتجاوز عليه وبالمقابل حق المستفيد أو المريض من الخدمات المقدمة له. لافتة إلى أن مهنة الطب مهنة حساسة وخدماتها المقدمة للفرد لها ارتباط وثيق بحياته، ومن هنا جاءت الإجراءات صارمة على الطرفين «المستفيد ومقدم الخدمة الطبية»، وتدرجيتها في العقوبة واضحة في النظام ولائحته ومنها الجزائية في العقوبات والتأديبية وكذلك في التحقيق والمحاكمة عقوبات النظام تفي وتكفي وينقصنا التوعية لحقوق المواطن والمقيم لها ولابد من توعية مجتمعية للأفراد لفهم حقوقهم للوصول لها.