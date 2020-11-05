شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي الأحساء»: تعاون مع «النقل» لحل مشكلة السكة الحديد.. ومليار ريال لـ«النظافة» والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس المجلس البلدي بمحافظة الأحساء د. أحمد البوعلي، إن أعضاء المجلس ينفذون جولات ميدانية، لسماع شكاوى المواطنين، مشيرا إلى إجراء 220 زيارة ميدانية، خلال العام الماضي، فضلا عن وصول 1296 طلبا، منها 57 مقترحا، و33 شكوى، والباقي طلبات متعددة، أغلبها يتعلق بالنظافة، وإصلاح الشوارع، والإنارة، إضافة إلى 5% من المقترحات لا تتعلق بالأمانة مباشرة وإنما بإدارات أخرى.

السكة الحديد

وأضاف د. البوعلي ردا على ما نشرته ”الخليج 365”، أمس، ويوم أمس الأول، أن المجلس نقل هموم المواطنين، بشأن حل مشكلة نقل السكة الحديد التي تعبر وسط المبرز، إلى الجهة المعنية، أكثر من مرة، وتم اللقاء بقيادات وزارة النقل، مضيفا: «وجدنا تجاوبا محمودا، وتعاونا حقيقيا، سنجني ثمرته قريبا».

عدالة التوزيع

وفيما يخص مشكلات الرصف والإنارة، قال د. البوعلي: «إننا نركز على العدالة في التوزيع بين المدن والقرى والهجر، ونحرص على جودة العمل»، وذلك بعدما شكا عدد من أهالي بلدات الأحساء، من نقص الخدمات الأساسية، وأن الكثير من الأحياء تفتقر إلى خدمات هامة وحيوية، من بينها الطرق والإنارة.

مليار يال

وعن وضع النظافة، أكد أن هناك مليار ريال تنفق على النظافة، وهي قضية أساسية، لعلاقتها بالصحة والبيئة، وأنه لا يوجد عذر لأي مقاول في أن تكون الأحساء أنظف مدينة، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أي خلل.

دقة وصرامة

وأضاف أن مراقبة الأسواق تحتاج إلى متابعة أكثر دقة وصرامة، وأن انتقال أسواق النفع العام سيحدث حراكا إيجابيا.

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مياه الأمطار

وأشار إلى أن ما يتعلق بتصريف مياه الأمطار، فإن الأمانة والمجلس يحاولان بشكل جاد تطوير المنظومة، وسيتم التركيز على المناطق الشمالية والشرقية خلال الفترة المقبلة.

الصرف الصحي

وعن حال الصرف الصحي لدى بعض الأحياء، قال «البوعلي»، إن هناك إنجازات كبيرة بهذا الملف، من بينها 14 مشروعا، بقيمة إجمالية 540 مليون ريال، تغطي 72% من الأحساء خلال سنتين، و85% خلال 5 سنوات، إضافة إلى تخصيص صهاريج تعمل على مدار الساعة للمناطق الأكثر احتياجا.

محطة معالجة

وشدد على معاقبة المخالفين من أصحاب الشقق السكنية والتجارية على الشوارع العامة التي لا تسحب الصرف بشكل مستمر، وزيادة المياه المعالجة إلى نسبة 20 ألف جالون يوميا، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف وتوسعة الحالية، والاطلاع على الخطة الخمسية لأعمال الأحساء.

مرافق ومتنزهات

وقال «البوعلي»، إن ما يخص الحدائق خصوصا البلدات الشمالية والشرقية، فقد تم تخصيص أراض للدوائر الحكومية، لإنشاء مرافق، ومن بينها متنزه كبير جار العمل عليه، مشيرا إلى تطوير 8 مماش في أنحاء الأحساء.