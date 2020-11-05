شكرا لقرائتكم خبر عن 150 موظفا لتطبيق إجراءات السلامة على أبواب الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل
وأشار إلى أن أسماء وأرقام أبواب المسجد الحرام تساعد مرتادي ضيوف بيت الله الحرام، على معرفة الأبواب التي دخلوا منها لتسهيل حركة خروجهم باتجاه مساكنهم، وتأمين مراقبين على هذه الأبواب يبلغ عددهم 150 موظفًا لتنفيذ التعليمات الخاصة بالإدارة التي منها عدم دخول الأمتعة والأطعمة والآلات الحادة وخلافه، مما يساعد على نظافة المسجد الحرام لتأدية العبادة براحة واطمئنان حيث تم التأكيد على الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الصادرة من الرئاسة.
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