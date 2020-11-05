شكرا لقرائتكم خبر عن رش ضبابي لمكافحة حمى الضنك بعدن والان نبدء بالتفاصيل
وسيتم خلال الحملة شفط المياه الراكدة وتجفيف المستنقعات المائية للقضاء على البعوض، والقيام بجولات ميدانية لدراسة الوضع الوبائي واكتشاف ومكافحة بؤر نواقل الأمراض. يذكر أن المركز أطلق في يوليو الماضي مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك تتضمن جملة من الأنشطة منها: حملات الرش، والجولات الميدانية، وحملات اكتشاف ومكافحة بؤر التوالد، ودراسة الوضع الوبائي، في جميع مديريات محافظة عدن.
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