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رش ضبابي لمكافحة حمى الضنك بعدن

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك بمديرية خور مكسر في محافظة عدن، وذلك في إطار مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة الوباء بالمحافظة ومديرياتها.

وسيتم خلال الحملة شفط المياه الراكدة وتجفيف المستنقعات المائية للقضاء على البعوض، والقيام بجولات ميدانية لدراسة الوضع الوبائي واكتشاف ومكافحة بؤر نواقل الأمراض. يذكر أن المركز أطلق في يوليو الماضي مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك تتضمن جملة من الأنشطة منها: حملات الرش، والجولات الميدانية، وحملات اكتشاف ومكافحة بؤر التوالد، ودراسة الوضع الوبائي، في جميع مديريات محافظة عدن.

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