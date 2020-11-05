شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة» تهنئ رئيس سيشل بفوزه في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، برقية تهنئة لرئيس جمهورية سيشل وافيل رامكالا وان، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في بلاده. وقال الملك المفدى: «يسرنا تهنئتكم بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية سيشل، ويسعدنا أن نعرب لكم عن حرصنا على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق النماء والازدهار لبلدينا وشعبينا الصديقين، مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية، ولشعب سيشل الصديق دوام التقدم والازدهار».

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أيده الله، برقية تهنئة لرئيس جمهورية سيشل وافيل رامكالا وان، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في بلاده. وقال سمو ولي العهد: «يسعدني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية سيشل، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب سيشل الصديق المزيد من التقدم والرقي».