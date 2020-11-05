شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة» تهنئ رئيس سيشل بفوزه في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أيده الله، برقية تهنئة لرئيس جمهورية سيشل وافيل رامكالا وان، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في بلاده. وقال سمو ولي العهد: «يسعدني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية سيشل، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب سيشل الصديق المزيد من التقدم والرقي».
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