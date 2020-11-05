شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة إجراءات الوقاية على طاولة «ديوان المظالم» والان نبدء بالتفاصيل

ناقش ديوان المظالم، الطعن على قرارات مخالفات الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا ، التكييف والاختصاص، وذلك خلال ورشة علمية «عن بعد»، لقضاة المحاكم الإدارية في عدد من مناطق المملكة.

وتناولت محاور الورشة العقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا الصادرة من الجهات المختصة، وقرارات اللجان التي تضمنت جواز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما. وتستهدف الورشة ضمن أهدافها أثر النص الوارد في لائحة العقوبات لمخالفي الإجراءات الاحترازية على اختصاص محاكم الديوان.

يذكر أن الورشة وما سبقها من ورش علمية تأتي باهتمام وإشراف من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، والذي حرص على متابعة المستجدات القضائية وتطوير وتعزيز الجوانب العلمية، وما ينتج عن هذه البرامج والورش من صقل المعرفة العلمية والقضائية، التي يحرص الديوان على تقديمها للقضاة في مختلف البرامج التدريبية والتأهيلية.