شكرا لقرائتكم خبر عن تدريس «الصينية» بجامعة الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

وقّع عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز، د. مسعود القحطاني، عبر الاتصال المرئي، أمس الأول، اتفاقية تعاون مع عميد كلية التعليم الدولي بجامعة مينزو الصينية، نشو تاي هاي.

وتشمل الاتفاقية دعم تعليم اللغة الصينية وإدراجها بالمناهج والخطط الدراسية، إضافة إلى ابتعاث الطلاب والتعاون العلمي بالدراسات والأبحاث.

وتأتي الاتفاقية دعماً لرؤية المملكة 2030، وتعزيزاً لمبادرة الحزام والطريق الصينية، واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- للبدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية بالمدارس والجامعات، كما تدعم الاتفاقية التعاون بين الجامعتين.