شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 63 جراحة قلب في المكلا والان نبدء بالتفاصيل

أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 17 عملية جراحية، شملت جراحتي قلب مفتوح، و15 قسطرة بمدينة المكلا، ليصل إجمالي العمليات المنفذة في خامس أيام الحملة إلى 63 جراحة.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز بهدف معالجة المصابين بأمراض القلب، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم والوقوف إلى جانبهم في عدد من الدول المحتاجة.