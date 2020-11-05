شكرا لقرائتكم خبر عن 441 متعافيا من كورونا.. و63 ألف فحص مخبري والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت وزارة الصحة، أمس، 441 حالة تعافٍ جديدة، من فيروس كورونا المستجد ، ليصل إجمالي المتعافين إلى 335594 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه جرى تسجيل 426 إصابة مؤكدة بالفيروس، ليصبح عدد الحالات بالمملكة 348936 حالة، من بينها 7871 «نشطة» لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 736 «حرجة».

وذكرت أن الحالات الجديدة وعددها 426 حالة منها 39 % إناثا، و61 % ذكورا، كما بلغت نسبة الأطفال 10 %، والبالغين 86%، وكبار السن 4 %، فيما بلغ عدد الوفيات 5471، بإضافة 15 حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى إجراء 63643 فحصًا مخبريًا جديدًا.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً كانت طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجّه لعيادات تطمن التي هيّأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي».