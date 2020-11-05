شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة «الاحترازات» تغلق 20 منشأة بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال أسبوع، 2380 جولة على المولات والأسواق والمحلات التجارية، ضمن حملات الأمانة المستمرة وجهودها المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر الحموان أن الفرق الرقابية رصدت خلال جولاتها الميدانية 116 مخالفة، وأغلقت 20 منشأة. مؤكدًا تطبيق العقوبات ولائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين. وقال الحموان إن فرق الرقابة الصحية تنفذ حملات مستمرة على المحلات التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والتأكد من ارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين، وتوعيتهم بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات، وتنظيف وتطهير عربات التسوق.

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