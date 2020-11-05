شكرا لقرائتكم خبر عن 110 مخالفات في 255 محلا بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
وأسفرت الحملة الميدانية عن ضبط 110 مخالفات صحية بالأنشطة التي تم الوقوف عليها، شملت ملاحظات تتعلق بالنظافة، وسوء التخزين، وتدنّي مستوى بيئة التحضير، واستخدام مواد مجهولة أو غير معروفة المصدر، كما رصدت الفرق الرقابية تجاوزات تتعلق بعدم ارتداء الكمام والقفازات أثناء العمل، وعدم التقيّد بالاشتراطات الصحية.
وأوضحت الأمانة أن الحملات الرقابية التي تنفذها الإدارة العامة لصحة البيئة تأتي ضمن الجهود الرقابية المخصصة لمتابعة سلامة المعروضات والمنتجات.
وبيّنت أن الأنشطة التجارية كافة يتم مراقبتها يوميًا من خلال الفروع البلدية «11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية» والإدارات الإشرافية، حيث تتم أعمال الرقابة من خلال جولات رقابية على مدار اليوم، تستهدف الأنشطة الغذائية والتجارية والأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك.
وأشارت إلى أن الفرق الميدانية عالجت كافة البلاغات الواردة إلى غرفة العمليات «940»، وتطبيقات أمانة الطائف للبلاغات، وعبر خدمة التواصل «واتساب»، وتختص بالأنشطة التجارية المخالفة التي تم رصد ملاحظات عليها من قبل المواطنين والمقيمين.
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