شكرا لقرائتكم خبر عن 110 مخالفات في 255 محلا بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة حملة ميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والتزام الأنشطة التجارية بتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار جائحة كورونا ، والتقيد بالزي المخصص للأنشطة، وشملت الجولة الرقابية الميدانية 255 محلًا بالطائف والضواحي.

وأسفرت الحملة الميدانية عن ضبط 110 مخالفات صحية بالأنشطة التي تم الوقوف عليها، شملت ملاحظات تتعلق بالنظافة، وسوء التخزين، وتدنّي مستوى بيئة التحضير، واستخدام مواد مجهولة أو غير معروفة المصدر، كما رصدت الفرق الرقابية تجاوزات تتعلق بعدم ارتداء الكمام والقفازات أثناء العمل، وعدم التقيّد بالاشتراطات الصحية.

وأوضحت الأمانة أن الحملات الرقابية التي تنفذها الإدارة العامة لصحة البيئة تأتي ضمن الجهود الرقابية المخصصة لمتابعة سلامة المعروضات والمنتجات.

وبيّنت أن الأنشطة التجارية كافة يتم مراقبتها يوميًا من خلال الفروع البلدية «11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية» والإدارات الإشرافية، حيث تتم أعمال الرقابة من خلال جولات رقابية على مدار اليوم، تستهدف الأنشطة الغذائية والتجارية والأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك.

وأشارت إلى أن الفرق الميدانية عالجت كافة البلاغات الواردة إلى غرفة العمليات «940»، وتطبيقات أمانة الطائف للبلاغات، وعبر خدمة التواصل «واتساب»، وتختص بالأنشطة التجارية المخالفة التي تم رصد ملاحظات عليها من قبل المواطنين والمقيمين.