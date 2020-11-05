شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط «وقفية» لجمع التبرعات والان نبدء بالتفاصيل

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف أمس، خلال اجتماعه الحادي عشر في دورته الثانية برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف م.أحمد الراجحي -عبر الاتصال المرئي-، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ أبرزها: لائحة تنظيم إنشاء الأوقاف عن طريق جمع التبرعات.

واستعرض المجلس مشروع لائحة تنظيم إنشاء الأوقاف عن طريق جمع التبرعات، متناولاً ضوابط ومتطلبات الموافقة على ذلك، والضمانات الخاصة بتحقيق بيئة آمنة تتواءم مع التوجهات التي تتبناها الهيئة ضمن دورها الإشرافي على القطاع الوقفي، كما استعرض مشروع نظام الموارد المؤسسية، بالإضافة إلى تشكيل اللجان المرتبطة به في دورته الثانية بما يعزز من كفاءتها ويحقق أهدافها.

وأكد المجلس في اجتماعه على مواصلته العمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة، مشدداً على أهمية استكمال الجهود لتطوير قطاع الأوقاف ليكون أحد القطاعات المساهمة بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.