شكرا لقرائتكم خبر عن 970 ألف مستفيد من «تأكد» بجدة والان نبدء بالتفاصيل

استفاد 970620 شخصًا من خدمات مراكز «تأكد» في جدة، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

يُذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، أو خالطوا بعض الأشخاص المصابين، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس «كورونا» من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، كما أن مراكز «تأكد» توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علمًا أن هذه الفحوصات تبيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.