شكرا لقرائتكم خبر عن 82 % من عينات الأغذية مطابقة للمواصفات بعسير والان نبدء بالتفاصيل

استقبل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة عسير خلال شهر أكتوبر الماضي 504 عينات من الأغذية المختلفة، لتحليلها ومقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية ، ومدى مطابقتها وسلامتها لما هو متبع نظاما. وأوضح أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي أن نسبة العينات المطابقة للمواصفات وصلت إلى 412 عينة بنسبة 82 %، فيما بلغت العينات غير المطابقة 92 عينة بنسبة 18 %، مشيرا إلى أن معظم العينات من منتج العسل، حيث تم فحص واختبار 468 عينة، المطابق منها بلغ 383 عينة، أي بنسبة 82 % و85 عينة غير مطابقة بنسبة 18 %، إلى جانب فحص 27 عينة من المواد الغذائية والمياه وإخضاعها للفحص الميكروبيولوجي، وبلغت نسبة المطابقة للمواصفات القياسية 20 عينة بنسبة 74 %، وسبع عينات غير مطابقة بنسبة 26 %، إضافة إلى الكشف على بقايا المبيدات وعددها 9 عينات جميعها مطابقة بنسبة 100 %.

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