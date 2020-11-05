شكرا لقرائتكم خبر عن 9 خدمات لـ«فطري» بمرحلتها الأولى والان نبدء بالتفاصيل

دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية م. عبدالرحمن الفضلي، منصة «فطري» الإلكترونية ضمن خطة لتطوير مسيرة العمل بالمركز، ورفع مستوى الخدمة المقدمة لإصدار التراخيص الخاصة بالاستيراد والتصدير والصيد وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالكائنات الفطرية ومنتجاتها التي تندرج تحت نظام البيئة ولوائحه التنفيذية والاتفاقيات الدولية.

وتحتوي منصة «فطري» على العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بإصدار التراخيص أو الاستعلام عن الطلبات أو المخالفات الخاصة بكل مَن يمارس هذه الأنشطة، كما تهدف المنصة لتحويل بعض أنواع التراخيص من تراخيص ورقية إلى إلكترونية.

وتستهدف المنصة تقديم الخدمة إلى قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وكذلك القطاع الحكومي، حيث سيتم إطلاق 9 خدمات في المرحلة الأولى منها خدمة إصدار التراخيص الخاصة بالكائنات الفطرية ومنتجاتها، وتتكوّن من 6 خدمات خاصة بإصدار تراخيص الاستيراد، وإصدار تراخيص التصدير، وإصدار تراخيص إعادة التصدير، وإصدار تراخيص الإدخال من البحر، وإصدار جوازات الصقور، وإصدار شهادات الملكية للكائنات الفطرية ومنتجاتها، وخدمة الاستعلام وتتكون من 3 خدمات للاستعلام عن الطلبات والاستعلام عن التراخيص الصادرة، بالإضافة إلى الاستعلام عن المخالفات.

وسلّم م. الفضلي خلال حفل التدشين أول جواز صقر يصدر من المركز عبر المنصة لمالك الصقر، حيث تعد هذه الجوازات إحدى الوسائل التي تسهم في تسهيل عملية تنقل الصقور مع ملاكها عبر الحدود الدولية وفق الإجراءات الدولية المخصصة لذلك.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية د. محمد قربان أن إطلاق المنصة يأتي بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين والمستفيدين، ورفع مستوى الأداء، كما تهدف المنصة إلي الربط الإلكتروني مع المنصات الخاصة بجميع الجهات ذات العلاقة المساندة للمركز في تنظيم هذه الأنشطة مثل وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك ووكالة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات المساندة، للتسهيل في تقديم الخدمات، كما ستسهم المنصة في دعم المفتشين في عمليات الرقابة، وضبط المخالفات وتوثيقها بشكل إلكتروني، مضيفًا إن المركز يسعى لإطلاق ما يصل لـ30 خدمة في المستقبل القريب.