شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف «صديقة» الأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بلدية محافظة القطيف إنشاء وتهيئة مواقف ومنزلقات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في الأماكن، التي يرتادونها في كل الواجهات البحرية والمتنزهات والمرافق العامة بالمحافظة.

وتأتي تلك الخطوة ضمن برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن، وذلك حرصاً على تسهيل وتيسير حركة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في الاستفادة من المرافق العامة بتوفير مواقف خاصة لسياراتهم.

وأكدت البلدية أن الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن يعد أحد أبرز الأولويات في برامج أنسنة المدن، من خلال تخصيص مواقف لمركباتهم وتصميم مدخل مرن مجاور للموقف، في سبيل توفير مواقف قريبة من المداخل المخصصة لهم.

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وتتمثل تلك التسهيلات، التي تقدمها البلدية ضمن المعايير الأساسية لتوفير خدمة لذوي الإعاقة من خلال تهيئة البيئة وتكييفها بشكل شامل لتلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم للدخول والاستمتاع بمكونات المرافق العامة، وتمكينهم من المشاركة بشكل كامل في المجتمع، وباستقلالية تامة، من خلال الوصول -اعتماداً على أنفسهم- إلى كل الأماكن والأنشطة بشكل يسير، يكفل لهم المساواة مع بقية أفراد المجتمع.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، إن البلدية تواصل جهودها في مبادرة أنسنة المدن، التي تهدف إلى تعزيز البعد الإنساني بالمحافظة وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة، وكذلك كون مواقف وتصميم المداخل المرنة لذوي الإعاقة أحد العناصر المهمة في المدن لإبراز الجانب الاجتماعي وتشجيعهم على ممارسة كل هواياتهم واندماجهم مع بقية أفراد المجتمع وتعزيز البُعد الاجتماعي والنفسي في حياة الناس مما يُحقق التفاعل الإيجابي بينهم.

وتهدف البلدية لجعل المحافظة صديقة لذوي الإعاقة، إلى جانب تسخير جميع الإمكانات والمرافق لخدمتهم تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة من خلال المشاريع والكثير من الإنجازات، التي تعود بالنفع والتأثير الإيجابي المباشر على حياة المجتمع.