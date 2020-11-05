شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة مجتمعية لخدمة ورعاية المرضى والان نبدء بالتفاصيل

وقَّعت جمعية «ترابط» الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية، مؤخرا، عقد شراكة مجتمعية مع إحدى الشركات الخاصة، بحضور محافظ الجبيل عبدالله العسكر، بهدف تأسيس فرع للجمعية في المحافظة لخدمة المرضى وذويهم وتوفير خدماتها بذلك المجال الخيري.

وأكد محافظ الجبيل أهمية الجهود الخيرية والمجتمعية، التي يمارسها القطاع الخاص، والتي تعكس الدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية -حفظهم الله-، في خدمة ورعاية المرضى وضمان تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وأوضح العسكر أن إسهامات القطاع الخاص، ودوره البارز تعظم الأثر التنموي، وتعمل على استدامة جهود الجمعيات الخيرية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، على الصعيدين الاجتماعي والتنموي في المجتمع.