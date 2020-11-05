شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات ميدانية لرصد مخالفي «الاحترازات» والان نبدء بالتفاصيل

كثفت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في إدارتي الأمن الصناعي والسلامة وخدمات الأملاك جولاتها التوعوية والرقابية في مدينة الجبيل الصناعية، التي اشتملت على الشواطئ والمتنزهات والأسواق والمراكز التجارية للتأكد من التقيد بالتطبيقات الاحترازية وحث المتنزهين على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتوعية بمدى خطورة عودة انتشار فيروس كورونا المستجد مجددا، وأن تكون رقابتهم ذاتية حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع.

وقال مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة م. سعيد الشهري إن الجولات تركزت على عدد من المحاور تتمثل في تثبيت الإجراءات الميدانية لرجال الأمن الصناعي والسلامة على المتنزهات والشواطئ والأماكن العامة، وذلك باستخدام عربات الجولف المتحركة ودوريات الأمن الصناعي والسلامة والرفع بالمخالفين إلى الجهات المختصة.

وأشار إلى متابعة المساجد والجوامع بالتعاون مع الفرق التطوعية في المدينة إضافة إلى استمرار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في أحياء الأعمال بالتعاون مع الشركاء الصناعيين في المدينة واستقبال البلاغات، التي تتعلق بعدم الالتزام بالتدابير الوقائية خلال الجائحة وتمريرها إلى الجهات والقطاعات ذات العلاقة. داعيا الجميع للتعاون معهم لتطبيق الاحترازات حفاظا على صحة وسلامة الجميع في المدينة.

وقال رئيس خدمات قسم الأملاك التجارية عدنان السبيعي إن إدارة خدمات الأملاك تشرف على أكثر من ١٣٠٠ مرفق تجاري تتم متابعة عملها يوميا من خلال الجولات الرقابية.

وأضاف السبيعي: لم تغفل الهيئة الملكية الجانب التوعوي، حيث نفذت عدة جولات توعوية على مرتادي الأسواق والمجمعات التجارية والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكافة التدابير الوقائية.