شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تخصصات تدريبية لدبلوم «التقنية» والان نبدء بالتفاصيل

حددت الكلية التقنية بمحافظة القطيف الفترة 16 - 7 ربيع الآخر القادم، موعداً لاستقبال طلبات المتقدمين لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني 1442هـ، عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa، فيما سيتم إبلاغ المقبولين برسالة SMS. وتشمل التخصصات التدريبية في برنامج الدبلوم «الدعم الفني، وإدارة أنظمة الشبكات، والمحاسبة، والإدارة المكتبية»، أما برنامج البكالوريوس للفترة المسائية فيشمل تخصص الإدارة العامة وحدد موعد التقديم بتاريخ 22 ربيع الأول الجاري.

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