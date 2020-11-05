شكرا لقرائتكم خبر عن رصد المخالفات المرورية آليا .. والغرامة تصل لـ300 ريال والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المرور، في مقطع فيديو، بثه على حسابه في «تويتر»، أن هذه الأجهزة ستعمل على تحديد المركبات المخالفة، وتصويرها، معتمدة في ذلك على الذكاء الاصطناعي.
وأضاف إن المخالفات تشمل عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على طرق، ما يعرض السيارات المارة للخطر، ويتسبب في إزعاج الغير، والتعدي على حقوقه.
وأشار إلى أن تجاوز أنظمة المرور يتسبب في وقوع الحوادث المرورية، وتعطل حركة السير، مؤكدًا أن مخالفة الأنظمة المرورية سلوك غير حضاري.
وعلمت ”الخليج 365” أن هذا القرار مطبق مسبقًا بالفعل، ويجري العمل به منذ فترة، وتصل قيمة المخالفة إلى 300 ريال.
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