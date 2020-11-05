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إستراتيجية لتفعيل دور القطاع الصحي الخاص

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أبرمت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، مؤخرا، اتفاقية شراكة مجتمعية، مع إحدى شركات الخدمات الطبية، تضمنت العمل المشترك، لدعم أهداف التنمية المستدامة، وخدمة المجتمع في الجانبين الصحي والإنساني.

وأوضحت صحة الشرقية أن هذه المبادرة تعد تجسيدا للشراكة التي تبرمها المديرية مع القطاعات الصحية المجتمعية والأفراد والشركات، كما تعد من العناصر الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية، لرسم إستراتيجية لتفعيل دور القطاع الصحي الخاص بالمساهمة في خدمة المجتمع بما يتوافق والرؤية.

وأكدت أن الشراكة تضمن العديد من أطر التعاون، ومنها تقديم الرعاية للمناسبات والفعاليات والبرامج الصحية لمنسوبي صحة الشرقية، ودعم البرامج الاجتماعية التابعة، والمبادرات الخاصة، وورش العمل والمحاضرات لصحة الشرقية.

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