شكرا لقرائتكم خبر عن إستراتيجية لتفعيل دور القطاع الصحي الخاص والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت صحة الشرقية أن هذه المبادرة تعد تجسيدا للشراكة التي تبرمها المديرية مع القطاعات الصحية المجتمعية والأفراد والشركات، كما تعد من العناصر الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية، لرسم إستراتيجية لتفعيل دور القطاع الصحي الخاص بالمساهمة في خدمة المجتمع بما يتوافق والرؤية.
وأكدت أن الشراكة تضمن العديد من أطر التعاون، ومنها تقديم الرعاية للمناسبات والفعاليات والبرامج الصحية لمنسوبي صحة الشرقية، ودعم البرامج الاجتماعية التابعة، والمبادرات الخاصة، وورش العمل والمحاضرات لصحة الشرقية.
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