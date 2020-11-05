شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: قفزات نوعية في التحول نحو التجارة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما قدمته القيادة الرشيدة - يحفظها الله - من دعم واهتمام لتطوير وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمحفزات التي تقدمها الدولة بين الفينة والأخرى لتفعيل دور هذه المنشآت في منظومة الاقتصاد الوطني، وتعزيز مشاركتها في تنمية الناتج المحلي.

وأشار سموه، خلال رعايته ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020، عبر الاتصال المرئي، من مكتبه بديوان الإمارة، أمس، والذي تنظمه غرفة الشرقية، إلى المستهدفات التي رسمتها رؤية المملكة 2030، ومنها تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، وتحفيز التحول نحو التجارة الرقمية، باعتبارها ركيزة في صناعة المجتمع الرقمي.

وبين سموه أن المملكة حققت قفزات نوعية في مجال التحول نحو التجارة الإلكترونية، عبر منظومة من الخدمات والمبادرات، واستطاعت بفضل الله ثم بفضل قدرات أبنائها تجاوز العديد من التحديات، لا سيما التحديات التي فرضتها جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضاف إن إستراتيجية قطاع الأعمال يجب أن تواكب أفضل الممارسات العالمية للتجارة الرقمية، والاطلاع على التجارب المميزة في القطاعات الداعمة للتجارة الرقمية، وصولا إلى بناء نموذج تتفرد به المملكة عالميا، يضمن التكاملية بين القطاعات المعنية بهذا التحول.

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واختتم سموه بالتأكيد على ضرورة العمل مع مختلف الجهات لتحويل ما يخرج به الملتقى من توصيات ومقترحات إلى واقع ملموس، متمنيا سموه لغرفة الشرقية والقائمين عليها والجهات الشريكة التوفيق.

محفزات لتفعيل دور المنشآت الصغيرة في منظومة الاقتصاد

تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة