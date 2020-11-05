شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج طلابي لزراعة الأشجار بـ«خزامى الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

نظمت إدارة الحدائق والتجميل، التابعة لبلدية محافظة الخبر، برنامجًا زراعيًا لطلاب إحدى المدارس الأهلية، من خلال زراعة الأشجار في حديقة النرجس بحي الخزامى، وذلك ضمن برامج المسؤولية المجتمعية، بهدف تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

كانت إدارة الحدائق والتجميل قد استحدثت مجموعتي ألعاب للأطفال بكورنيش الخبر الشمالي، ضمن جهودها الرامية لزيادة مواقع ألعاب الأطفال ووسائل الترفية في الخبر.