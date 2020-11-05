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ضبط شخص يستدرج العاملين في تطبيقات النقل لسلب أموالهم

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2020-11-05

ضبط شخص يستدرج العاملين في تطبيقات النقل لسلب أموالهم

ضبط شخص يستدرج العاملين في تطبيقات النقل لسلب أموالهم

متابعات الخليج 365 - واس

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على شخص تورط بارتكاب عددٍ من جرائم السلب في مواقع متفرقة بمدينة الرياض.

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وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت ـ بفضل الله ـ عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن، في العقد الثالث من العمر، ثبت تورطه بارتكاب عددٍ من جرائم السلب، تمثلت باستدراج العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية والاعتداء على المارة، والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموالٍ قدرت بحوالي ( 30000 ) ريال إضافة إلى مقتنياتهم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، أقرّ بارتكاب عدد من الحوادث بذات النمط والسلوك الإجرامي في مواقع متفرقة بمدينة الرياض.

وأضاف متحدث شرطة الرياض أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه كافة، لإحالته إلى النيابة العامة.


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