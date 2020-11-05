محمد بن مسعود - الدمام - وثقت- بأيدٍ سعودية- أداء أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة بثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فيلمًا قصيرًا بتقنية هايبر لابس من إنتاج الإدارة العامة للإعلام والاتصال برئاسة الحرمين، بأيدٍ سعودية محترفة وثقوا أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية بانسيابية حركة المعتمرين في صحن المطاف متقيدين بالإجراءات الاحترازية من أجل سلامتهم وسلامة من حولهم. "الإعلام والاتصال" برئاسة الحرمين تبث فيلمًا قصيرًا بتقنية "هايبر لابس" هادي العصيمي الخليج 365 2020-11-05 بثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فيلمًا قصيرًا بتقنية هايبر لابس من إنتاج الإدارة العامة للإعلام والاتصال برئاسة الحرمين، بأيدٍ سعودية محترفة وثقوا أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية بانسيابية حركة المعتمرين في صحن المطاف متقيدين بالإجراءات الاحترازية من أجل سلامتهم وسلامة من حولهم. 05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 Advertisements 01:23 AM وثقت- بأيدٍ سعودية- أداء أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة وثقت- بأيدٍ سعودية- أداء أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة بثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فيلمًا قصيرًا بتقنية هايبر لابس من إنتاج الإدارة العامة للإعلام والاتصال برئاسة الحرمين، بأيدٍ سعودية محترفة وثقوا أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية بانسيابية حركة المعتمرين في صحن المطاف متقيدين بالإجراءات الاحترازية من أجل سلامتهم وسلامة من حولهم. ، "الإعلام والاتصال" برئاسة الحرمين تبث فيلمًا قصيرًا بتقنية "هايبر لابس" ،

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