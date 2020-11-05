محمد بن مسعود - الدمام - تشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة عسير حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.20 بعد منتصف ليل الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس. "الأرصاد" تنبّه عسير: ضباب يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-05 أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة عسير حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.20 بعد منتصف ليل الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس. Advertisements 05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 12:58 AM تشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع تشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة عسير حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.20 بعد منتصف ليل الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس. ، "الأرصاد" تنبّه عسير: ضباب يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية ،

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