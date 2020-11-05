محمد بن مسعود - الدمام - مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 108329 بينهم 99874 متعافيًا سجلت مصر اليوم 207 حالات جديدة ثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد ووفاة 13 حالة جديدة بالمرض. وتفصيلاً ..أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد بخروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99874 حالة. وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 108329 حالة من ضمنهم 99874 حالة تم شفاؤها، و6318 حالة وفاة.

مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-05 سجلت مصر اليوم 207 حالات جديدة ثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد ووفاة 13 حالة جديدة بالمرض. وتفصيلاً ..أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد بخروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99874 حالة. Advertisements وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 108329 حالة من ضمنهم 99874 حالة تم شفاؤها، و6318 حالة وفاة.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 02:00 AM مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 108329 بينهم 99874 متعافيًا مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 108329 بينهم 99874 متعافيًا سجلت مصر اليوم 207 حالات جديدة ثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد ووفاة 13 حالة جديدة بالمرض. وتفصيلاً ..أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد بخروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99874 حالة. وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 108329 حالة من ضمنهم 99874 حالة تم شفاؤها، و6318 حالة وفاة.

، مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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